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İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 06.01.2021
FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Ankara
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

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