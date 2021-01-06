FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu ile sözde Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Ankara
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