FETÖ'nün MEB'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı
FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi.
7 kişi gözaltına alında
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 11'i halen görevde bulunan zanlılardan 7'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamının ByLock kullancısı oldukları tespit edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.