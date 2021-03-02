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FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.

Halil Demir   | 02.03.2021
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul

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