FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı.
İstanbul
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