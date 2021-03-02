FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma: Biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
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