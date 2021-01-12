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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 13 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İsmet Karakaş   | 12.01.2021
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 13 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

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