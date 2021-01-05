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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

Barış Kılıç   | 05.01.2021
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

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