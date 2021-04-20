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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı

Cemil Murat Budak   | 20.04.2021
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi. 

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