FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık için karar
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
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