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FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'nün "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Çalık   | 04.09.2020
FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı Fotoğraf: Mehmet Çalık / AA

Uşak

Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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