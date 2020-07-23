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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Orhan Onur Gemici   | 23.07.2020
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin tespitinde, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan askeri mahrem imamlar ve örgüt üyesi askerlerin beyanları ve teşhisleri ile örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden yararlanıldı.

12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 15'inin ihraç ve birinin emekli olduğu öğrenildi.

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