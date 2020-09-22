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Türkiye

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İbrahim Aktaş   | 22.09.2020
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığının mahrem hizmet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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