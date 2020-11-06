FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 gözaltı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında bir emekli albayın da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.