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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında bir emekli albayın da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak,Sertaç Bulur   | 06.11.2020
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

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