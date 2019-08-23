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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Barış Kılıç   | 23.08.2019
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma: 34 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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