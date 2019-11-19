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Türkiye

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İsmet Karakaş,Barış Kılıç   | 19.11.2019
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara merkezli 5 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği, 10'u aktif görevde, 7'si daha önce ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 11 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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