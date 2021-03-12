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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 16 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11'i gözaltına alındı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 12.03.2021
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasıyla iltisaklı olduğu değerlendirilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Görev yaptıkları illerde sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 6'sı muvazzaf, 2'si emekli, 3'ü de ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5 mahrem imam için Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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