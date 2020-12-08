Euro
9.48
Dolar
7.82
BIST 100
1,342.50
Altın
1,867.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif 31 doktor, 6 mahrem imam toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Barış Kılıç,İsmet Karakaş   | 08.12.2020
FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 14'ü aktif görevde olan GATA'da görevli 31 doktor ile 6 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerden 21'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 1'inin istifa ettiği, 14'ünün ise ihraç edildiği belirtilen açıklamada, profesör olan 2 şüpheliden birinin, doçent olan 5 şüpheliden 3'ünün aktif görevde olduğu bildirildi.

Açıklamada, albay rütbesindeki 6 şüpheliden 5'inin ihraç edildiği, 1'inin emekli olduğu, yarbay rütbesindeki 5 şüphelinin tamamının ihraç edildiği, binbaşı rütbesindeki 1, yüzbaşı rütbesindeki 2 şüphelinin aktif görevde bulunduğu, 1 üsteğmenin ise ihraç edildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sonucu şüphelilerden 21'i yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk bilim insanları, Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinden kuşku duymuyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 940 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti
Hindistan'da Kovid-19 günlük vaka sayıları 20 binlere geriledi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü

Benzer haberler

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Darbe girişimi davası sanığı eski yarbay Güven: Ben cemaatle görüştüğümü mertçe söyledim

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu
Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal

Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal
Akıncı davası sanıkları cezasız kalmadı: Jandarma Genel Komutanı'nı kaçıran ByLockçu general

Akıncı davası sanıkları cezasız kalmadı: Jandarma Genel Komutanı'nı kaçıran ByLockçu general