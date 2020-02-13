Euro
6.55
Dolar
6.04
BIST 100
120,540.50
Altın
1,575.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Serdar Açıl,İsmet Karakaş   | 13.02.2020
FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de olduğu 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakılırken, diğerleri tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Mahkeme, 12 kişinin adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmelerine hükmetti.

Savcılık tarafından serbest bırakılan 3 kişiden 2'sinin doçent olarak görev yaptıkları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat'ta, FETÖ'nün GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama emri vermiş, bunlardan 25'i gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 10 tutuklama

Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 19 gözaltı

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 27 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 27 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
TBMM Başkanı Şentop'dan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'dan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı imamına istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı imamına istenen ceza belli oldu