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Türkiye

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Cemil Murat Budak   | 12.02.2021
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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