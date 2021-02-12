FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara
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