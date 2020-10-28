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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 28.10.2020
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı

Ankara

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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