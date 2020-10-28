FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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