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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 05.03.2021
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.

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