'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

Bolu'da Çorumlular Derneğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 yıldır milletle omuz omuza kalkınma ve büyüme mücadelesi verdiklerini, her zaman bu millete hak ettiği hizmeti vermenin önemine inandıklarını söyledi.

"Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize milletimizin desteği ile sahip çıkıyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza sizlerle yürüyoruz." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Sizlerin desteğiyle 31 Mart’ta 2023 hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız. 17 yıldır Bolu’da bir yandan ilçe belediyelerimiz, bir yandan il belediyemiz, bir yandan bakanlıklarımız yaptıkları yatırımlarla Bolu’nun çehresini değiştirdiler, güzelliğine güzellik kattılar. Son 17 yılda Bolu’ya 9 milyar lira yatırım yaptık."

Oktay, kente 340 milyon lira sağlık yatırımı yapılmasının, Bolululara verilen hizmetin bir lütuf değil, hakkın teslimi olarak görüldüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Ulaşıma toplamda 4,3 milyar lira yatırım yaparak, Gümüşova-Gerede ile Bolu Dağı geçişini hizmete açtıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Yolları kısalttık, geçilmez dağları geçilir kıldık. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu ama biz deldik. 'Bolu Dağı Tüneli'ni patates deposu mu yapsak, yoksa buraya doğal gaz mı pompalasak' diye düşünüyorlardı hatırlıyor musunuz? Biz Bolu dağlarındaki kazaları unutmuyoruz, buralardaki trafik kazalarıyla nice canlarımız gitti. Onun için 'biz bu dağı deleriz' dedik ve deldik. Merkeze ve birçok ilçemize doğal gazı ulaştırdık, sizleri kömür, odun taşıma zahmetinden kurtardık."

Oktay, AK Parti döneminde Bolu’nun ihracatını 8 kat arttırdıklarını, geçen yıl ihracatın 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını, şahlanmayı 2019 yılında da sürdüreceklerini anlattı.

AK Parti'nin, istihdamın sembolü olmaya devam edem ettiğini de vurgulayan Oktay, "Projelerimizle 2024’e kadar başta gençlerimize ve ev kadınlarına olmak üzere tüm Bolululara ilave 10 bin kişilik istihdam sağlayacağız. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan her bir vatandaşımızın teşvikler ile yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Oktay, hayvanseverlerin şehri Bolu’ya evcil hayvan oteli açacaklarını bildirdi.

"Hiçbir teröriste göz açtırmayacağız"

Terör örgütleriyle mücadeleye de değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Dedik ki 'inlerine gireceğiz.' Ne oldu? Girdik. FETÖ’nün de inine girdik, PKK’nın da... Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya, ABD’ye kaçtılar. Hepsini biliyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içinde olduk. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerden, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hep zaferle çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız."

Oktay, son 17 yılda ülkeyi her alanda başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayarak, sözlerini, "Türkiye’nin başarısında payı olan Çorumla, Bolu'yla, 81 il ve 82 milyon vatandaşımızla, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, Cumhurbaşkanımıza desteğinizle, Türkiye’nin son 17 yıldır siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz." diye sonlandırdı.

"Cumhur İttifakı milletin kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır"

Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Genç Kürsü Programına da katıldı.

Bolu Ülkü Ocakları üyelerinin de katıldığı toplantıda Oktay, Bozkurt ve Rabia işaretleriyle karşılandı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Köroğlu'nun, Hayreddin Tokadi'nin, Akşemseddin'in, Ümmi Kemal'in torunlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Davalarının, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu en iyi yere, liderliğe taşıma davası olduğunu ifade eden Oktay, "Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Tarihini ve kültürünü bilen aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten ve sürekli daha da ileriye bakan, daha iyisini arzulayan, daha iyisi için gecesini gündüzüne katan bir gençlik arzu ediyoruz." dedi.

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daima ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Siz gençlerimizin enerjisi, desteği yanımızda olduğu sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. Daha güzel günlere, siz gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, esneklik ve tüm avantajları kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi inşallah çok daha güçlü bir icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Milletin gönlünde kurduğumuz Cumhur İttifakı ile 31 Mart seçimlerine birlik, beraberlik içerisinde giriyoruz." şeklinde konuştu.

Oktay, Cumhur İttifakı'nın, milletin bekası ve gençlere güçlü yarınlar hazırlamak için kurulduğunu kaydetti.

İttifakın Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin için destek sözü alan Oktay, "İnşallah 31 Mart akşamı başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.