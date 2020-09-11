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FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına soruşturmada 60 gözaltı kararı

Ankara merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 11.09.2020
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına soruşturmada 60 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturmalarda itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve ulaşılan diğer deliller sonucu, darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği veya yöneticiliğinden işlem gören örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında soruşturmaları FETÖ lehine yönlendirmek suretiyle faaliyetlere katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine rağmen bu faaliyetlerini sürdüren 60 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 7 ilde, 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hakim ve 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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