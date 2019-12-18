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FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Kütahya merkezli operasyon: 12 gözaltı

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muharrem Cin   | 18.12.2019
FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Kütahya merkezli operasyon: 12 gözaltı

Kütahya

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda muvazzaf astsubaylar Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, A.S. ve T.D. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç. ve M.E.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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