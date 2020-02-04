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FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 04.02.2020
FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 24 gözaltı kararı

Balikesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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