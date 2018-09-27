ADIYAMAN
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan S.B'nin, Elazığ'da bulunduğu ihbarını aldı.
"Gaybubet" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.
Adıyaman'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.