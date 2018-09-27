FETÖ'nün 2 yıldır aranan "askeri öğrenci bölge sorumlusu" yakalandı

Adıyaman'da FETÖ/PDY'nin "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da hücre evinde yakalanarak tutuklandı.

anasayfa > Türkiye 27.09.2018 Kemal Karagöz Adıyaman

FETÖ'nün 2 yıldır aranan "askeri öğrenci bölge sorumlusu" yakalandı

ADIYAMAN

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan S.B'nin, Elazığ'da bulunduğu ihbarını aldı.

"Gaybubet" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.

Adıyaman'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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