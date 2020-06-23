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FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.

Volkan Kaşik   | 23.06.2020
FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in icra astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.

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