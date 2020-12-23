Euro
9.30
Dolar
7.64
BIST 100
1,415.38
Altın
1,868.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'den aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö. Ümraniye'deki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

Halil Demir   | 23.12.2020
FETÖ'den aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken İstanbul'da "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Ö. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşına yazdığı şiir bulundu

Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonunun çok yaygın ortaya konulana kadar kısıtlamalar sürer
Uzmanlardan 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 78 milyon 376 bini geçti
Kovid-19 aşılarının tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Benzer haberler

FETÖ'den aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ'den aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi

Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi
Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinin ölümlerini gizliyor

Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinin ölümlerini gizliyor
İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu

İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu