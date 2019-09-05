Euro
6.30
Dolar
5.69
BIST 100
100,278.40
Altın
1,520.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

Salih Baran   | 05.09.2019
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne

Edirne'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Yenikadın köyünde hudut askerleri 6 şüpheliyi askeri yasak bölgede yakaladı.

Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen FETÖ şüphelileri H.K, H.K, H.K, M.K, F.K. ve M.K, Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Meriç ilçesindeki yakalama

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü askeri yasak bölgesinde de yurt dışına kaçma girişiminde olan M.A, M.G. ve E.G, gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor

Benzer haberler

FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Selaları susturmaya çalışan kaymakama hapis

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ'den ihraç edilen hakime Danıştaydan ret

FETÖ'den ihraç edilen hakime Danıştaydan ret
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar
FETÖ'cü Soner Tarım'ın 'sırrı' ortaya çıktı

FETÖ'cü Soner Tarım'ın 'sırrı' ortaya çıktı