FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Edirne
Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı
Gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.