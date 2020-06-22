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FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelisi emekli albay, Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 22.06.2020
FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Jandarma ekipleri, Meriç Nehri yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan emekli kıdemli albay M.D'yi yakaladı

Gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı M.D, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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