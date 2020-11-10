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Türkiye

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., tutuklandı.

Halil Demir   | 10.11.2020
FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz M. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz M'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kamil Yavuz M.'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.


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