FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
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