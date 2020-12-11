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FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Hamdi Çelikbaş   | 11.12.2020
FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı

Ankara
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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