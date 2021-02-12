FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü ile firari akademisyen hücre evinde yakalandı
Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
Ankara
Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.
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