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Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerince söndürüldü. İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasarın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
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Türkiye

FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü ile firari akademisyen hücre evinde yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Cankut Taşdan   | 12.02.2021
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü ile firari akademisyen hücre evinde yakalandı

Ankara

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

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