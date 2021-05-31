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FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanması soruşturmasında 16 şüpheli itirafçı oldu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başak Akbulut Yazar,Halil Demir   | 31.05.2021
FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanması soruşturmasında 16 şüpheli itirafçı oldu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakları nedeniyle polis akademisinden ilişiği kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütsel bağlarının devam ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 30 şüpheliden 16'sı şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 14 şüpheli ise, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi’nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 46 öğrenci hakkında 28 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 30’unu yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu belirlenmiş, firari 7 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirilmişti.


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