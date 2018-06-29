FETÖ mensuplarını yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı

ARDAHAN

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp sahte evrak düzenleyerek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını yurt dışına kaçırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 gün önce Ardahan kent merkezi, Göle ve Posof ilçelerinin yanı sıra Kars'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında gümrük muhafaza memurları ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü çalışanlarının da olduğu zanlılar A.Ö, A.Y, A.A, B.K, E.A, M.O, Ö.B, Ö.Y, Ş.T, Ş.Ç. ile U.U. daha sonra Ardahan Adliyesine getirildi.

Zanlılardan 4'ü cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası serbest bırakıldı, diğer 7'si ise Ardahan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan bazı zanlıların yurt dışına çıkışlarını sağladıkları belirtilen zanlılardan Ş.T, Ş.Ç, E.A ve Ö.B. "kaçakçılık mücadele kanununa muhalefet", "rüşvet almak", "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: Günay Nuh