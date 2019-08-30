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Fener alayında 970 metrelik Türk bayrağı açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında 970 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Haluk Satır   | 30.08.2019
Fener alayında 970 metrelik Türk bayrağı açıldı

Manisa

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında 970 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, Koza Pazarı meydanında başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte 970 metrelik Türk bayrağı açıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na katılımcıları üst araması yaparak aldı.

Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 30 Ağustos'un Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şanlı bir gün olduğunu söyledi.

Zafer Bayramı'nı, adına yakışır şekilde kutladıklarını belirten Akın, "30 Ağustos'tan başlayıp 7 Eylül Turgutlu'nun Kurtuluş gününe kadar 8 gecelik bir program hazırladık. Hepinizi 8 gece bu alanda ağırlayacağız." dedi.

Etkinlik, sanatçı Fettah Can'ın verdiği konser verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sanatçı Fettah Can'a çiçek vermeyerek Can adına Ege Orman Vakfı'na 10 adet ağaç dikimi yaptırılan belge ile mesir macunu hediye etti.

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