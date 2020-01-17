Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Feyzi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı
Ordu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz tutuklandı.
Ordu
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Feyzi ve Yerebasmaz ile odada çalışan iki kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Feyzi ve Yerebasmaz, "terör örgütüne maddi destek sağladıkları" iddiasıyla tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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