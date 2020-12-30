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Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, selatin camilerinin de aralarında bulunduğu 346 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ali Ebubekir Tokcan   | 30.12.2020
Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, selatin camilerinin de aralarında bulunduğu 346 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, Fatih Camisi'ni Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte etti. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Fatih Belediyesi ekipleri, salgının başladığı günlerde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor. 

Fatih, Sultanahmet, Süleymaniye gibi selatin camilerinin de aralarında bulunduğu ilçedeki 346 camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, camileri Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği belirtildi.

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