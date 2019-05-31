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Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya geldi.

Çiğdem Alyanak   | 31.05.2019
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle buluştu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar programında, sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da Ankara’nın ardından İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı. 


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