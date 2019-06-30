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Eyüpsultan'da orman yangını

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Halis Akyıldız   | 30.06.2019
Eyüpsultan'da orman yangını

İstanbul

İSTANBUL

Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hasdal'daki askeri kışlanın atış poligonu yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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