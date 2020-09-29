Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.