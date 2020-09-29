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Türkiye

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Mehmet Tosun   | 29.09.2020
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti. 

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