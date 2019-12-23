Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
111,816.60
Altın
1,484.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni
logo
Türkiye

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanan terör örgütü PKK üyesi 6 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rauf Maltaş   | 23.12.2019
Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanan terör örgütü PKK üyesi 6 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık kardeşler Ş.A, M.H.A. M.K.A, Ö.A, F.A. ile amcaları K.A. katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, yakalanan teröristlerin gizlendiği evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 susturucu, 1 kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildiğini hatırlattı.

Sanıkların 2015 yılında bir kişinin öldürülmesi ile 2012 yılında yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilerek 2 polisin yaralanması olaylarına da karıştığının tespit edildiğini vurgulayan savcı, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, tüm sanıklara "Kasten adam öldürme", "Kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs" ile "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklara ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet", "Suç delillerini gizlemek" ve "Patlayıcı madde bulundurma" suçlarından ise toplamda 175 yıl hapis ile 250 bin lira para cezası da verildi.

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler yakalanmış, yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor
Macron'un 'hata' diyerek önemsizleştirmeye çalıştığı Fransa'nın sömürgeciliği katliamlarla dolu
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri

Benzer haberler

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şehitlerimizi uğurladık

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı

Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı
'Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim, ölmek var terk etmek yok'

'Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim, ölmek var terk etmek yok'
Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi

Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi