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Evladı dağa götürülen Muşlu aile oğluna kavuşmak istiyor

Muş'ta 4 yıl önce 18 yaşındayken PKK'lı teröristlerce dağa götürülen Atilla Özcan'ın ailesi, çocuklarının döneceği günü bekliyor.

Şener Toktaş   | 06.09.2020
Evladı dağa götürülen Muşlu aile oğluna kavuşmak istiyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Muş

Muş'ta yaşayan Özcan ailesi, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa götürülen oğulları Atilla'ya güvenlik güçlerine "teslim ol" çağrısı yaptı.

10 nüfuslu Özcan ailesi, 18 yaşındayken terör örgütü PKK üyelerince dağa götürülen çocukları Atilla'nın güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine bir süre önce katılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle memleketine dönen aile, çocuklarından kalan fotoğrafla teselli buluyor.

"Çocuğumu HDP'den istiyorum"

Baba Şemsettin Özcan, AA muhabirine, 4 yıl önce kaçırılan oğlundan bir daha haber alamadığını söyledi.

Çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını iddia eden baba Özcan, şunları kaydetti:

"Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumuzu göndermelerini istiyoruz. Bana 'HDP ile görüş' diyorlar. HDP'liler benimle görüşmez. Çocuğumu iki kez zorla götürdüler. Oğlum birincisinde kaçıp Yüksekova'da askeriyeye teslim oldu. İkinci kez götürüldüğünden bu yana 4 yıldır kendisinden haber alamadık. Türkiye birdir, iki olmaz. Türk vatandaşı millete zarar vermez. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ne olursa olsun hepimiz kardeşiz."

Oğluna devletin şefkatli kollarına sığınması için çağrıda bulunan Özcan, "Eğer beni duyuyorsan, yine kaçıp gel ve devlete sığın. Cezaevinde olsa bile ziyaretine giderdim." dedi.

HDP'ye tepki gösteren Özcan, "HDP'lilere, 'niye kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz' diye söyledim. Bana, 'benim ki okuyor' dedi. Senin ki okuyor da benim ki niye dağda? Kendi çocuğunu göndermiyor, benimkini niye gönderiyor?" diye konuştu.

Anne Özcan'dan oğluna "teslim ol" çağrısı

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan haber alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Milletin çocuğunu götürüyorlar. Bu insanlık değil ki. Çocuğumu istiyorum. Oğlum neredeyse çıksın gelsin. HDP mi, kim götürmüşse çıksın gelsin." ifadelerini kullandı.

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