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Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturmada yakalanan ve hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalandı.

Mustafa Hatipoğlu,Halil Demir   | 25.09.2020
Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

İstanbul

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturmada yakalanan ve dün hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalandı.

Geçen hafta Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine giderek estetik operasyon yaptıran ve daha sonra hastaneye kaldırılarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B'nin ölümüne ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, dün nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 2'sini İzmir Menemen'de yakaladı.

Diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.


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