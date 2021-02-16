Euro
8.41
Dolar
6.92
BIST 100
1,573.45
Altın
1,822.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
logo
Türkiye

Esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütüne Ankara merkezli operasyon: 20 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 16.02.2021
Esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütüne Ankara merkezli operasyon: 20 gözaltı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Etlik'te esnaf ve vatandaşı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan grubun varlığını belirledi.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı 2'si iş yeri olmak üzere 25 adrese operasyon yapıldı.

Onur A. ve İsmail Ö'nün elebaşılığını yaptığı 23 kişilik suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 20 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise önceden tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edildi.

Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 246 fişek, 18 av fişeğiyle uyuşturucu madde ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların Etlik bölgesindeki esnaftan zorla para aldıkları, vermek istemeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, bindikleri taksilere para ödemedikleri, yüklü miktarda para taşıdığını gördükleri vatandaşları araçla izleyip gasbettikleri belirlendi.

Gasp girişimi suçlamasına "trafik tartışması" dediler

Zanlıların Çankaya ilçesindeki Necatibey Caddesi'nde 2 araçla takip ettikleri bir kişiyi de gasbetmeye çalıştıkları, ateş ettikleri kişinin araçla kaçarak karakola sığındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde, gasp girişimi suçlamasını reddederek olayın trafik tartışması sonucu meydana geldiğini öne sürdükleri belirtildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
'Ölümün çizgisinden döndüm'
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
DSÖ AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi
'Eski kas gücümün olmadığını hissediyorum'

Benzer haberler

Esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütüne Ankara merkezli operasyon: 20 gözaltı

Esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütüne Ankara merkezli operasyon: 20 gözaltı

Ankara'da hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto eden 30 kişi gözaltına alındı

FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı

FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı