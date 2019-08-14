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Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Emrah Yaşar   | 14.08.2019
Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı ) 

Ekiplerin yoğun uğraşları ve iş makinelerinin yardımıyla yangın bölgesi çevrelendi. Olay yerine yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katılıyor.

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği yangında alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerden gelenlerde söndürme çalışmalarına aralıksız olarak katılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

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