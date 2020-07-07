Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılıyor TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı
logo
Türkiye

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emrah Yaşar   | 07.07.2020
Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Eskişehir

İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturmalar doğrultusunda 4'ü muvazzaf, 7'si meslekten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden muvazzaf binbaşı ve üsteğmen, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bini geçti
Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak
'Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellendi
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Kapkaççılar bekçileri geçemedi

Dev uyuşturucu operasyonuyla çökertilen 'şebekenin şifreleri' gerekçeli kararda

FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı

FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı
Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'da uyuştucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 tutuklama

Diyarbakır'da uyuştucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 tutuklama