Euro
9.70
Dolar
8.22
BIST 100
1,240.91
Altın
1,877.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Emrah Yaşar   | 10.11.2020
Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Eskişehir

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir şüphelinin elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı. 

Ekipler, Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli M.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ancak herhangi bir kimlik ibraz edemediği tespit edildi.

Zanlı M.S'nin yapılan üst aramasında bir tabanca ile bir kutu içerisine gizlenmiş 133,13 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Gram fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edilen madde incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi
Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'kentleri en az 15 gün karantinaya alın' çağrısı
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat koronavirüse yenik düştü

Benzer haberler

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi