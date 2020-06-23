Eskişehir'de alt geçit ve ana caddelerde araçlar mahsur kaldı
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Eskişehir
Eskişehir-Bursa kara yolunda yoğun su birikintilerine giren araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Alt geçit ve ana caddelerde mahsur kalan araçların kurtarılması için çekicilerle çalışma başlatıldı.
Yağış nedeniyle trafikte yaşanan aksamalara polis ekipleri müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma yürüttü. Bir polis, rögarlardan birini eliyle açtı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da çevredeki iş yerlerine sığındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.