Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.
Eskişehir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışında konuşuyor https://t.co/IfEmfVYlN7— AA Canlı (@AACanli) September 7, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.
Erdoğan, "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız." dedi.