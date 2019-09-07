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Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.

07.09.2019
Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açıldı

Eskişehir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.

Erdoğan, "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız." dedi.

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