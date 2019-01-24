Eskimo usulü avcılıkta sezonun en büyük balığını yakaladı

Ardahan-Kars sınırındaki, kışın yüzeyi tamamen buzla kaplandığı için Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde 5 kilo 200 gram ağırlığında sezonun en büyük tatlı su sazanı ağa takıldı.

Fotoğraf: AA/Günay Nuh

ARDAHAN - Günay Nuh

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde, yaklaşık 5 kilo 200 gram ağırlığında sezonun en büyük tatlı su sazanı yakalandı.

Bölgede Van Gölü'nden sonra en büyük göl unvanına sahip, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde, etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye kadar ulaştı.

Gölün Ardahan kesimindeki Çıldır ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde balıkçılık yapan Yakup Topkaya'nın ağına, Eskimo usulü balıkçılık yöntemiyle sezonun bugüne kadar yakalanan en büyük tatlı su sazanı takıldı.

Topkaya ve arkadaşlarınca göl üzerindeki buzlar kırılıp suya salınan ağların çekilmesiyle yakalanan 5 kilo 200 kilogram ağırlığındaki, halk arasında sarı balık olarak bilinen tatlı su sazanının, bu kış gölde yakalanan en büyük balık olduğu belirtildi.

Sezonun bereketli geçmesini dileyen balıkçılar ve vatandaşlar balığa ilgi gösterdi.

"Bu balık inşallah sezonun verimli geçeceğinin göstergesi olur"

Balıkçı Yakup Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakımda olmasının da etkisiyle yüzeyinin buz tutmasının ardından gölde bu sezon Eskimo usulü balıkçılığa başladıklarını anlattı.

Göl üzerindeki buzu küreklerle kırarak suya bıraktığı ağları bir süre bekledikten sonra çekince büyük bir balıkla karşılaştığını aktaran Topkaya, ağına takılan balığın ağırlığının kendisini şaşırttığını söyledi.

Topkaya, önceki sezonlarda da büyük balıklar tuttuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezonun en büyük sarı balığı bu oldu. Daha önceleri 6 kilo, 7 kilo ağırlığında balık yakaladım. Bu tür balıklar çok nadir yakalanır. Ancak sezonun yeni olmasına rağmen bu ağırlıkta balık, beni şaşırttı. Bu balık inşallah sezonun verimli geçeceğinin göstergesi olur. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez sezonun başında bu büyüklükte bir balık yakaladım."